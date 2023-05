1 Zum ersten Mal in diesem Jahr wurde es im Stuttgarter Kessel 25 Grad warm – nach einem eher durchwachsenen Frühjahr (Archivbild). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zum ersten Mal in diesem Jahr wird es in Stuttgart 25 Grad warm, der erste meteorologische Sommertag. Stimmt der Eindruck, dass sich sommerliches Wetter dieses Jahr nur sehr langsam einstellt? Die Daten der Klimazentrale geben Antwort.









Am Ende eines langen, warmen Wochenendes ist der Sommer auch in Sachen Temperatur angekommen: Mit mehr als 25 Grad an der Wetterstation auf dem Schwabenzentrum hat die Stuttgarter Innenstadt am späten Sonntagnachmittag ihren ersten meteorologischen Sommertag erreicht. Während die Stadt im vergangenen Jahr um diese Zeit bereits ihre erste Hitzewelle hinter sich hatte, folgte dieses Jahr wechselhaftes Wetter auf einen relativ kühlen April.