Wer derzeit nachts unterwegs ist, darf sich fühlen wie in den 1950ern. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurde in der Stuttgarter Innenstadt an einem 8. August nur ein einziges Mal, nämlich 1953, eine niedrigere Temperatur gemessen – 8,7 Grad waren es in der Nacht auf Dienstag. Und auch die Tageshöchsttemperaturen waren in den letzten Tagen ungewöhnlich niedrig gewesen – der August fühlt sich herbstlich an.