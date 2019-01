Wetter in Stuttgart Am Wochenende wird es winterlich

Von ala 03. Januar 2019 - 11:15 Uhr

Der Winter hat sich in Stuttgart und der Region lange rar gemacht. Am Wochenende kann sich das stellenweise ändern, denn dann kommt der Schnee.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - So richtig winterlich hat sich das Wetter in Stuttgart und der Region noch nicht gezeigt. Das könnte sich allerdings am kommenden Wochenende ändern. Denn vor allem in den höheren Lagen gibt es ab Samstag Dauerfrost und Schnee.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Unsere Top Ten der spektakulärsten Rodelstrecken in Stuttgart

Bereits am Donnerstag gibt es in über 400 Metern Höhe Dauerfrost und leichten Schneefall. In den tieferen Lagen zeigt das Thermometer nur leichte Plusgrade. In der Nacht zu Freitag werden die Schneefälle dann stärker. Vor allem von der Ostalb her muss mit bis zu drei Zentimeter Neuschnee gerechnet werden.

Das Wochenende endet nass und schmuddelig

Auch am Freitag halten die Schneefälle weiter an und breiten sich bis Samstagvormittag im ganzen Land aus. „Dann muss im Bergland durchaus mit kräftigeren Schneefällen von bis zu zehn Zentimetern gerechnet werden“, sagte Deutscher-Wetterdienst-Meteorologe Paul Dilger.

Im Laufe des Samstags kommt allerdings mildere Luft dazu, daher wird es in den tieferen Lagen in der Nacht zu Sonntag vor allem Regen, im Bergland aber erneut Schnee geben. „In den höheren Lagen wird es richtig winterlich. Wo sich die Schneefallgrenze bewegt, zeigen aber erst die nächsten Tage“, sagte Dilger.

Der Sonntag wird dann eher nass und schmuddelig. Nur das Bergland kann weiter mit Neuschnee rechnen. Das bedeutet aber auch, dass die Glättegefahr weiter anhält.