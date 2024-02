Was ist Blutregen?

Wetter in Deutschland

1 Saharastaub sieht man besonders auf Autos. Als Blutregen wird die rötliche Färbung von Regen bezeichnet, die vor allem durch Wüstensand oder Staub verursacht wird (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Frühling schickt zum Ende der Woche sein Boten voraus. Doch neben 15 Grad und blauem Himmel ist vielerorts auch ein sehr spezieller Niederschlag zu beobachten: Blutregen. Wir erklären, was es mit diesem seltenen Wetterphänomen auf sich hat.











Mit bis zu 15 Grad und zeitweise blauem Himmel lässt das Wetter an diesem m Wochenende erste Frühlingsgefühle aufkommen, allerdings mit Einschränkungen. Stellenweise ziehen Wolkenfelder durch und bringen Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag (16. Februar) in Offenbach vorhersagt.