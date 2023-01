Über Nacht fällt Schnee in Stuttgart

Wetter in der Region

1 Der Schnee kommt zurück: Am Mittwochmorgen wird es laut Wetterexperten wieder weiß in Stuttgart (Archivbild). Foto: imago images/Robert Harding

Räumdienste müssen sich auf glatte Straßen einstellen. Wetterexperten gehen davon aus, dass es in der Nacht auf Mittwoch in Stuttgart schneit.















Der Winter kommt zurück nach Stuttgart und in die Region – und das wird in den kommenden Tage auch so bleiben. Aufgrund der kalten Temperaturen stehen die Chancen sehr gut, dass es schon bald schneit.

Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass es bereits am Mittwochmorgen soweit sein wird. „Der Schnee kommt und es wird deutlich kälter“, sagt der Meteorologe im Gespräch mit unserer Redaktion. In der Nacht auf Mittwoch nähert sich demnach eine Schneefront von Südwesten, die sich bis zum Nachmittag über der Region halten könne.

„Es ist sicher, dass es schneit“, sagt Schuster. Allerdings ist noch unklar, wie viel Schnee fallen wird. Da es sich eher um leichten Niederschlag handle, sei die Dauer entscheidend. Der Boden sei kalt genug, dass der Schnee liegen bleibe. Laut dem Meteorologen liege die Höchsttemperatur am Mittwoch zudem bei maximal zwei Grad Celsius. Wärmer als null Grad sei es höchstens ein paar Stunden lang. Kalte Luft bleibe vorherrschend. Nachts gebe es sowieso durchgehend Frost.

Räumdienste müssen voraussichtlich ausrücken

Winterdienst und Anwohner müssen sich also darauf einstellen, dass Straßen und Gehwege geräumt werden müssen am Mittwochmorgen. „Es wird Auswirkungen auf den Berufsverkehr haben“, sagt Schuster. Zwischen zwei und sechs Zentimetern Schnee sei alles drin. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb erwartet der DWD-Experte eine Schneehöhe von mehr als sieben Zentimetern.

Die Schneefallgrenze bewege sich zwischen 100 und 200 Meter, da liegt auch die Landeshauptstadt darüber. Am Mittwoch sei Schneefall in Stuttgart und der Region bis etwa 17 Uhr möglich. Es könne aber auch sein, dass die Schneefront schneller weiterzieht, sagt Schuster.

Auch in den folgenden Tagen bleibt es laut DWD weiterhin kalt. Am Donnerstag und Freitag lasse der Niederschlag aber nach.