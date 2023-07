Nach der Gewitternacht von Dienstag auf Mittwoch bleibt es in der Region Stuttgart erst einmal wieder trocken. Doch wie sieht es die kommenden Tage und am Wochenende aus?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Gewitter für einigen Schaden im Land als auch für ein wenig Abkühlung in Stuttgart gesorgt. Ein lauter Knall im Kessel hat unterdessen für Aufsehen gesorgt. Doch wie sieht das Wetter für den Rest der Woche aus? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

Am Dienstag und Mittwoch werde es Maximaltemperaturen von 27 Grad geben, so Herr Engelmann vom DWD. „Es wird sommerlich, aber nicht mehr so drückend schwül“, erklärt der Wetterexperte. Außerdem seien erst einmal keine Niederschläge mehr absehbar.

Bis zu 36 Grad und Gewittergefahr am Samstag

Der Freitag werde dann wohl der schönste Tag der Woche mit nahezu ungestörtem Sonnenschein. Höchstens ein paar Schleierwolken könnten für ein wenig Schatten sorgen. Die Temperaturen steigen dann aber schon langsam wieder an und gehen auf die 30 Grad zu.

Am Samstag wird es dann heiß und schwül. Es werden bis zu 36 Grad erwartet. „So wie es sich momentan abzeichnet, wird es ab dem Abend wieder kräftige Schauer und Gewitter geben, die in der Nacht zum Sonntag komplett Baden-Württemberg überqueren“, so Engelmann. Bis 20 Uhr sollte es noch trocken bleiben. Danach steigt das Risiko, dass die Grillparty nach innen verlegt werden muss.