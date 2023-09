Nach herbstlichem Wetter in den vergangenen Tagen, ist die Sonne am Wochenende nach Stuttgart zurückgekehrt. Die Menschen genossen das spätsommerliche Wetter – aber bleibt es auch so warm?

Der Sommer ist nach Stuttgart zurückgekehrt. Nach einer sehr feuchten und herbstlich anmutenden Woche strahlte die Sonne bereits am Samstag über der Region und ließ die Menschen wieder nach draußen pilgern.

So waren auch die Königsstraße und der Bereich um den Schlossplatz bei knapp 27 Grad am Nachmittag sehr gut besucht – sei es zum Spazieren, Flanieren, Eis essen oder einfach gemütlich im Außenbereich eines Cafés sitzen und um das spätsommerliche Wetter zu genießen.

Und es kommt noch besser: Die Aussichten für die nächsten Tage sind ebenfalls recht sommerlich. „Das Hochdruckgebiet, das seit Samstag das Wetter in der Region Stuttgart bestimmt, wird auch in der kommenden Woche für Sonne pur sorgen“, prognostiziert Andreas Pfaffenzeller, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). So würden in der Region Stuttgart bis zum Mittwoch Temperaturen von bis zu 29 Grad erreicht, gegen Ende der Woche soll dann sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Nur die Nächte werden demzufolge nicht mehr so warm, wie sie es teilweise im Hochsommer waren. „Nachts gehen die Temperaturen auf 12 bis 15 Grad runter“, so Pfaffenzeller.

Die kommende Woche wird sonnig und warm

Während am Montag noch gebietsweise stark böiger Ost- bis Nordostwind vorherrschen soll, schwächt sich dieser laut dem DWD-Meteorologen am Dienstag ab. Für den Rest der Woche bleibe das Wetter dann ruhig, sonnig und warm. Auch mit Niederschlägen sei nicht zu rechnen.

Wir waren am Samstag mit der Kamera in der Stuttgarter Innenstadt und haben Eindrücke des Spätsommers eingefangen – klicken Sie sich durch!