Wetter in Baden-Württemberg: Regen am Freitagmorgen erwartet – Glatteisgefahr

1 In Teilen Baden-Württembergs kann es am Freitagmorgen auf den Straßen glatt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Wer am Freitagmorgen in Teilen Baden-Württembergs ins Auto steigt, sollte extrem vorsichtig sein. Eintreffender Regen kann am kalten Boden gefrieren und auf den Straßen für Glatteis sorgen.











Autofahrer müssen sich am Freitagmorgen vor gefährlicher Glätte auf Baden-Württembergs Straßen in Acht nehmen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einer Glatteisgefahr der Stufe 2 von 4, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Grund dafür sei in den Morgenstunden eintreffender Regen aus dem Saarland. „Das Glatteis entsteht, wenn der Regen auf gefrorenen Boden fällt“, erklärte der Sprecher. So gefriere das Regenwasser am Boden. Betroffen sei die gesamte Westhälfte des Landes.