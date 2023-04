1 Wolkendecke über Stuttgart – bis Donnerstag bleibt es laut DWD wechselhaft. Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat via www.imago-images.de

In Baden-Württemberg erwartet die Menschen am Dienstag ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibe zunächst bewölkt, vor allem im Süden und Westen gebe es aber auch sonnige Abschnitte, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei werden Höchsttemperaturen von 9 Grad in den hohen Lagen und bis zu 16 Grad in der Kurpfalz erreicht. Gelegentlich ist auch mit Schauern zu rechnen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bewölkt.

Frost in Bodennähe

Auch am Mittwoch wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 Grad auf der Zollernalb und bei 16 Grad am Oberrhein. Die Nacht zum Donnerstag wird stark bewölkt. In der Südhälfte gibt es auch immer wieder Regen. In Bodennähe rechnet der DWD mit Frost.

Der Donnerstag bringt örtlich auch längere Sonnenabschnitte. Immer wieder gibt es Schauer bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 12 Grad.