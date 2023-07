1 Die Woche wird regenreich. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jan Eifert/IMAGO/Jan Eifert

– Diese Woche wird wieder von Wolken und Regen in Baden-Württemberg beherrscht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Montag zwar noch überwiegend trocken mit Temperaturen von 19 Grad im Bergland und 26 Grad am Oberrhein. Im Süden Baden-Württembergs kommt es vereinzelt noch zu sonnigeren Abschnitten. Aber in der Nacht zum Dienstag erreicht Baden-Württemberg dann eine Kaltfront von den Britischen Inseln und bringt Schauer und Gewitter mit sich.