Wetter in Baden-Württemberg: Deutscher Wetterdienst rechnet mit Glätte am Wochenende

1 Am Wochenende kann es zu gefrorenen Straßen kommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Rolf Poss/IMAGO/Rolf Poss

Autofahrer sollten sich am Wochenende in Acht nehmen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet vor allem in südöstlichen Regionen in Baden-Württemberg mit Glätte.











Autofahrer und Fußgänger in Baden-Württemberg müssen am Wochenende auf den Straßen vorsichtig sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart hat Schnee und Glätte vorhergesagt. Betroffen sei vor allem der Samstag und die Südosthälfte des Ländle, sagte ein Sprecher des DWD am Donnerstag. Zu Schneefall soll es aber auch schon Donnerstag und Freitag kommen. Glättegefahr besteht bis zum Samstag allerdings eher weniger, wie die Meteorologen auf ihrer Internetseite schreiben.