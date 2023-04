Wetter in Baden-Württemberg

Das verlängerte Wochenende startet in Baden-Württemberg wechselhaft. Die Regenjacke sollte man bereithalten, doch auch die Sonne schaut ab und an vorbei.









Viele Baden-Württemberger sehnen frühlingshaftes Wetter herbei. Für das Wochenende und den Maifeiertag sollte man am besten die Regenjacke hervorholen und das T-Shirt griffbereit haben. Fachleute erwarten für den Start ins Wochenende am Freitag regnerisches Wetter. Samstag und Sonntag würden dann aber freundlicher, sagte Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart.

In der Nacht zum Freitag sollen laut DWD von Westen her dichte Wolken und Regen aufziehen. Zum Tagesstart werde es recht ungemütlich, sagte Nerding. Im Laufe des Tages sei mit kräftigen Schauern, Gewittern und teilweise Hagel zu rechnen. Das sei eine Gefahr für die zarten Pflänzchen, die gerade aus dem Boden sprießen, sagte Nerding. Mancherorts seien Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde möglich. Laut Prognose sollen sich die Höchsttemperaturen zwischen 14 Grad auf der Zollernalb und 21 Grad in Karlsruhe bewegen.

Samstag wird freundlich, aber bewölkt

In der Nacht zum Samstag sollen die Schauer und Gewitter nach Osten abziehen. Tagsüber werde es freundlich und trocken, aber insbesondere in der zweiten Tageshälfte bewölkt. Nerding sprach von „getrübtem Sonnenschein“ bei Höchsttemperaturen zwischen 14 Grad auf der Schwäbischen Alb und 21 Grad am Hochrhein.

Am Sonntag erwartet der DWD für den Süden Baden-Württembergs Regen - im Norden soll es erstmal trocken, aber bewölkt bleiben. Die Temperaturen steigen laut der Vorhersage im Tagesverlauf auf bis zu 13 Grad im Hotzenwald im Südschwarzwald und 20 Grad in der Kurpfalz.

Die Wetterexperten erwarten für den Tag der Arbeit am Montag Schauer - dazwischen soll die Sonne bei maximal 12 Grad im Bergland und 19 Grad in den Niederungen immer wieder hervorkommen. „Spaziergänge kann man da bestimmt machen“, sagte Nerding.