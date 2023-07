1 In Baden-Württemberg wird man noch etwas auf den Sommer warten müssen, sagen Experten. (Archivbild) Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat via www.imago-images.de

Nach einigen heißen Tagen im Juni will sich Anfang Juli in Baden-Württemberg noch kein echtes Sommergefühl einstellen, prognostizieren Wetterexperten. Erst mal bleibt es wolkig, auch mit Gewittern ist zu rechnen.









Die Menschen im Südwesten müssen in den kommenden Tagen noch Geduld haben und sich zunächst auf etwas weniger sommerliches Wetter einstellen. Während es am Montag vor allem wolkig, relativ kühl und windig werden sollte, ist am Dienstag auch mit Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. „Ein richtiges Sommergefühl kommt also noch nicht auf“, sagte Marco Puckert vom DWD.