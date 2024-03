Wetter in Baden-Württemberg: 20 Grad am Donnerstag in Teilen Baden-Württembergs erwartet

20 Grad am Donnerstag in Teilen Baden-Württembergs erwartet

Wetter in Baden-Württemberg

1 Am Donnerstag wird es frühlingshaft. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Frühlingshafte Temperaturen und Sonne: Am Donnerstag können sich die Menschen im Südwesten auf schönes Wetter freuen. Das Wochenende hält allerdings wieder Regen bereit.











Link kopiert



Die Menschen in Baden-Württemberg können sich am Donnerstag auf frühlingshaftes Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert bis zu 20 Grad im Oberrheingraben. Laut DWD blieb die 20-Grad-Marke in diesem Jahr bisher unerreicht. Außerdem sagte der Wetterdienst für den Donnerstag viel Sonne im gesamten Bundesland voraus.