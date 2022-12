1 Der zweite Weihnachtsfeiertag wird in Baden-Württemberg regnerisch (Symbolbild). Foto: IMAGO/SNA/IMAGO/Ramil Sitdikov

Weiße Weihnachten bleiben in diesem Jahr Wunschdenken. Die Temperaturen bleiben verhältnismäßig warm. So blicken die Meteorologen auf das Wetter im Südwesten.















Link kopiert

Schnee gibt es in diesem Jahr nur in den Weihnachtsliedern. In Baden-Württemberg wird es am zweiten Weihnachtsfeiertag regnerisch.

In der Nacht von Sonntag auf Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen des Südwestens mit Nebel. Am Montag soll es im Tagesverlauf zu Schauern, örtlich auch Gewittern kommen. Die Experten rechnen mit acht Grad im höheren Bergland und bis 14 Grad in Freiburg.

Auf Twitter teilt der DWD die Aussichten für ganz Deutschland:

Doch wie geht es nach den Weihnachtsfeiertagen weiter? Die Temperaturen sollen im Südwesten bei zwischen fünf und zwölf Grad bleiben, wie die Übersicht zeigt:

Im Norden Deutschlands kann es sehr windig werden, in Baden-Württemberg bleibt es vergleichsweise ruhig, so die Prognosen der Experten.