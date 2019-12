1 Autofahrer müssen mit Glätte auf den Straßen rechnen. Foto: Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar

Wolken, Regen, Schneeregen: Das Wochenendwetter im Südwesten zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Auch Schnee kann in höheren Lagen erwartet werden.

Stuttgart - Das Wetter im Südwesten wird am Wochenende zwischen den Jahren wechselhaft. Es ist am Freitag stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Schwarzwald sei auch länger anhaltender Regen möglich, oberhalb von 1200 Metern Schnee oder Schneeregen. Bis zum Nachmittag klinge der Regen aber ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf bis zu 3 Grad am Hochrhein und -4 Grad im Bergland. Autofahrer müssen mit Glätte auf den Straßen rechnen.

Der Samstagmorgen beginnt nach DWD-Prognose mit vielen Wolken. Im Laufe des Tages zeige sich aber häufiger die Sonne. Dazu werden Höchsttemperaturen von -1 bis 6 Grad erreicht. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen auf bis zu -8 Grad. Der Sonntag beginnt in Teilen des Landes neblig-trüb. Später wird es demnach bei 0 bis 6 Grad heiter und trocken.