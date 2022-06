1 In der Region Stuttgart soll es an Pfingsten teils heftig gewittern. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Zu Pfingsten kommt in diesem Jahr nicht nur der Heilige Geist vom Himmel herab, sondern auch das eine oder andere schwere Gewitter. Bereits am Freitag soll es in der Region Stuttgart teils heftig krachen. Ein Überblick.















Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür. Wer sich auf Grillen, Joggen, Fahrradfahren oder andere Outdoor-Aktivitäten im Raum Stuttgart gefreut hat, der sollte vor allem nachmittags des Öfteren einen Blick in den Himmel riskieren, denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für das komplette Wochenende teils schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel voraus.

Während sich der Mittwoch und der Donnerstag noch trocken und mit Temperaturen von rund 23 Grad zeigen, befindet sich schon ein Tief aus dem Westen im Anmarsch, das laut DWD-Meteorologe Thomas Schuster am Freitag schwül-warme Luft in den Raum Stuttgart treibt. Demzufolge wird es feuchter und wärmer. „Von Freitag bis Sonntag pendelt sich das Thermometer bei ungefähr 27 Grad ein“, prognostiziert Thomas Schuster, „und die schwül-warme Luft entlädt sich an diesen Tagen in dem einen oder anderen schweren Gewitter, das vor allem im Laufe des jeweiligen Nachmittags über die Region hereinbricht, während es vormittags noch verbreitet sonnig sein wird“. Dabei seien der Freitag und der Sonntag die Tage mit dem höchsten Unwetter-Potenzial.

Wenn dann mal örtlich ein Gewitter heruntergeht, müsse dabei mit 30 bis 40 Litern Starkregen pro Quadratmeter und Hagelkörnern mit einer Größe von zwei bis drei Zentimetern gerechnet werden. Am Pfingstmontag beruhige sich die Wetterlage dann etwas. Die Temperaturen gehen auf etwa 24 Grad zurück, die Unwetter-Wahrscheinlichkeit nimmt auch ab – doch der Regen scheint erstmal zu bleiben.