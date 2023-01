8 Der Winter hat Stuttgart mit etwas „Puderzucker-Schnee“ überzogen. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb/7aktuell.de | Oskar Eyb

Stuttgart, ein Wintermärchen – das gilt derzeit für die Schwaben-Metropole. Doch dürfen wir uns weiter auf Schnee freuen? Ein Experte vom Deutschen Wetterdienst gibt Auskunft.















Der am Wochenende in der Region Stuttgart gefallene Neuschnee bleibt nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht lange liegen. Wegen der in den kommenden Tagen erwarteten leichten Plusgrade dürfte er in dieser Woche wieder abschmelzen. Am Wochenende hatten Schneefälle die Region Stuttgart in ein zartes, weißes Winterkleid gehüllt.

Erst mal Sprühregen statt Schnee

Doch weitere Schneefälle sind laut dem Wetterexperten Peter Crouse vom DWD in Stuttgart vorerst nicht zu erwarten. In dieser Woche herrsche zumeist trübes, trockenes und insgesamt ruhiges Winterwetter vor, sagte der Meteorologe am Montag. „Es bleibt winterlich, aber es gibt in den kommenden Tagen keinen markanten Schneefall. Vielleicht kommt mal etwas Sprühregen vom Himmel“, sagte der Wetterfrosch.

Wann es wieder schneien könnte

Die Witterung werde zunehmend von einem Hochdruckgebiet namens „Beate“ gestaltet. Erst in der Nacht zum Freitag könnte es in und um Stuttgart wieder schneien – dann soll eine leichte Kaltfront aufziehen, die maximal eine Schicht von zwei Zentimetern Neuschnee bringen könnte. Die Temperaturen belaufen sich am Dienstag und Mittwoch auf etwa 3 bis 4 Grad. Am Donnerstag und Freitag wird es bei Temperaturen um die 1 Grad Minus wieder etwas kälter.