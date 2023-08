Wetter am Wochenende in Stuttgart und Region

1 Am Wochenende wird es zumindest für einen Tag optimale Bedingungen für einen Freibadbesuch geben. Foto: imago/7aktuell/imago stock&people

Gerade erst hatte sich die Hitzewelle des Augusts verabschiedet und sich ein frühherbstliches Gefühl eingeschlichen. Doch noch ist der Sommer nicht vorbei.









Zum Wochenende hin soll sich das Wetter in Stuttgart und der Region wieder erholen. Wie Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, dürfe man sich spätestens zum Freitag auf ein deutlich wärmeres, fast wieder hochsommerliches Wetter einstellen. Zwar wird es einen „Mix aus Sonne und Wolken geben“, jedoch meist trocken bleiben. Bis zu 24 Grad könne es am Freitag in Stuttgart und der Region geben, so der Wetterexperte des DWD.