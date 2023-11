„Wetten, dass..?“: So trat Thomas Gottschalk in seiner letzten Show auf

Die „Wetten, dass?“-Outfits von Thomas Gottschalk sind so legendär wie die Samstagabend-Show selbst. Mit diesem Styling begeisterte er in Offenburg.

Samstagabend, 25. November, 20:15 Uhr. Ein letztes Mal flimmert „Wetten, dass..?“ über die TV-Bildschirme, die Show, mit der eine ganze Generation groß geworden ist. Bevor es begann, begrüßte Frank Elsner die Zuschauerinnen und Zuschauer, die vertraute Eingangsmelodie ertönte. Thomas Gottschalk betrat die Bühne, souverän, wie man ihn eben kennt. Auch die Föhnfrisur des 73-Jährigen saß wieder perfekt.

Doch was für ein Outfit sollte es an diesem besonderen Abend sein? Gottschalk ist für seine schrillen Anzüge bekannt. Alle waren daher gespannt, was er an seinem letzten Show-Abend tragen würde. Die Entscheidung fiel für seine Verhältnisse geradezu zurückhaltend aus. Er überraschte in einem Anzug, der farblich irgendwo zwischen Pflaume und Magenta lag, hochgeschlossen, und ein Satinsaum zierte das gute Stück. Darunter trug Gottschalk ein Hemd mit einem gold-lila Ornamentmuster, von dem nur die Manschetten und der Kragen zu sehen waren.

Gottschalks Anzug-Farbe erheitert

Schauspieler Matthias Schweighöfer, der seinen neuen Film „Girl You Know It’s True“, über die Band „Milli Vanilli“ vorstellte, konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: „Die Farbe steht dir gut!“ Auch im Netz sorgte Gottschalks Outfit für Erheiterung.

Gottschalk witzelte über seine eigenen Schuhe. Die gäbe es nur im Vatikan. Seine Schuhwahl war tatsächlich überraschend: Es waren keine Westernboots, die der Moderator so oft getragen hatte, dass sie zu seinem Markenzeichen geworden sind. Die Wahl am Samstag fiel auf ein Paar, das eine gewisse Ähnlichkeit mit edlen Hausschuhen hatte und das mit einem großen silbernen Emblem versehen war.

Tags zuvor unterhielt sich die Backstage-Moderatorin Lena Mantler mit dem Kult-Moderator, und er verriet ihr, dass er sich seine Klamotten immer selbst aussucht und auf einen Stylisten verzichtet.

Was Westernboots angeht, die sich Lena extra zugelegt hatte: Gottschalk empfahl ihr, damit unbedingt noch etwas durch den Match zu laufen . Derzeit würden sie noch etwas zu unbenutzt aus. Ob sie seinen Rat befolgen wird, bleibt abzuwarten.