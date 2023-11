„Wetten, dass..?“ im ZDF: Thomas Gottschalk polarisiert in Offenburg

6 Thomas Gottschalk ist auf dem Weihnachtsmarkt in Offenburg durchaus Thema (Archivbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Diesen Samstag soll es tatsächlich so weit sein: Talkmaster Thomas Gottschalk will in Offenburg seinen Abschied von der Kultsendung „Wetten, dass..?“ feiern. Eigentlich hatte er sich schon 2011 von der Sendung zurückgezogen und die Quiz-Show an Markus Lanz abgegeben. Nach dem Aus der Sendung 2014 gab es vom Sender „ZDF“ dann noch zwei Revival-Ausgaben mit Gottschalk. Nun soll es aber wirklich das letzte Mal sein, beteuert der Entertainer.