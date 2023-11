Eine Megashow, wie man sie von Helene Fischer kennt: Im roten Glitzeroutfit performte der Schlagerstar in einem beleuchteten Kasten ihren Megahit „Atemlos“. Wellende, blonde Haare, rote Overknees, perfekt gestylt: Helene eben. Dann, rechts neben ihr: Shirin David. Die 28-Jährige trat im blauen Glitzer-Catsuit auf.

„Atemlos“ in neuer Version

Auf das Duett Helene Fischer und Shirin David haben Fans beider Künstlerinnen sehnsüchtig gewartet. So richtig vorstellen konnte sich im Vorfeld keiner, wie das funktionieren soll. Auf der einen Seite die Schlagerkönigin - auf der anderen die Rap-Sensation, die dafür bekannt ist, gewagte Texte zu performen. Und siehe da: „Atemlos“ hat auch in der neuen Version ordentlich Hit-Potenzial.

Shirin David steht Helene Fischer in nichts nach. Die beiden harmonieren perfekt. Helene übernimmt den legendären „Atemlos“-Refrain. David rappt die neu verfassten Strophen.

Die Sängerinnen hatten eine feurige Show hingelegt: Helene Fischer (li.) und Shirin David. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Bühnen-Show war wie gewohnt bei Helene Fischer voller Dynamik: Feuer-Dekoration, perfekt eingespielte Tänzer. Als die beiden Sängerinnen fertig waren, tobte der ganze Saal.

Gottschalk bemerkte gewohnt frech: Wenn die beiden sich in diesen Outfits so neben ihn auf die Couch setzen würden, würde niemand mehr auf ihn schauen, und entließ die beiden Künstlerinnen zunächst in die Garderobe, bevor sie auf dem „Wetten, dass..?“-Sofa Platz nahmen.