Der Vorsitzende des Porsche-Gesamtbetriebsrats, Werner Weresch, kandidiert nicht mehr bei den Betriebsratswahlen im März. Sein Nachfolger steht schon fest.















Stuttgart - Man hätte es vorausahnen können: Bereits Anfang Oktober wurde Werner Weresch auf der Delegiertenversammlung der IG Metall Stuttgart aus dem Ortsvorstand verabschiedet – ein dezenter Hinweis darauf, dass der 60-Jährige bald auch sein Hauptamt abgeben würde: den Vorsitz des Gesamtbetriebsratsvorsitzes und den Posten des Aufsichtsratsvize bei Porsche. Genau dies hat er kurz vor Weihnachten nun auch der Porsche-Belegschaft per Video bekannt gemacht.

Sein Nachfolger in Zuffenhausen soll der bisherige Vize Harald Buck werden.

„Das war mein Leben bei Porsche, aber Gesundheit geht vor“

Bei der Betriebsratswahl Mitte März will Weresch nicht mehr kandidieren, sondern ganz aufhören. „Aus gesundheitlichen Gründen habe ich mich entschieden, bei den Wahlen nicht mehr anzutreten“, sagte er unserer Zeitung. „Es ist für mich ein schwerer Schritt, nicht mehr zu kandidieren. Ich habe dieses Amt sehr gerne ausgefüllt – das war mein Leben bei Porsche, aber Gesundheit geht vor.“ In mehr als 30 Jahren Betriebsratsarbeit habe er sich „immer gerne für alle eingesetzt und für eine gute Zukunft mit sicheren Arbeitsplätzen bei Porsche gekämpft“.

Vom Ende her besehen, hatte Weresch vor allem die Aufgabe, nach dem plötzlichen und spekulationsumrankten, in jedem Fall ruhmlosen Abgang seines Vorgängers Uwe Hück für eine Beruhigung im Arbeitnehmerlager sowie für Sacharbeit gegenüber dem Unternehmen zu sorgen. Es war ein Stilbruch: Dem Lautsprecher mit Hang zur Selbstdarstellung folgte der verhalten auftretende Schaffer.

Neun Listen buhlen in Zuffenhausen um Stimmen

Allerdings hatte Uwe Hück aufgrund seiner Errungenschaften für die Belegschaft eine treue Anhängerschar – darauf musste Weresch Rücksicht nehmen. 1984 hatte er beim Sportwagenbauer als KfZ-Mechaniker angefangen. Infolge des Aufstiegs gehörte er mehr als zwei Jahrzehnte dem Aufsichtsrat der Porsche AG an. „Wir haben so manchen Kampf zusammen durchgestanden“, sagte Weresch einmal über den Vorgänger. „Ohne Uwe hätten wir manches nicht geschafft.“

Mit den Wahlen im März wird ein endgültiger Strich unter die Ära Hück gezogen, denn nun ist der Weg frei für einen spannenden Wettbewerb mit deutlichem Bewerberüberhang. Insgesamt neun Listen buhlen in Zuffenhausen um Stimmen – so viele habe es dort noch nie gegeben, heißt es. Offenkundig trauen sich jetzt einige mit ihrer Platzierung unzufriedene Gewerkschaftsmitglieder, mit eigenen Listen gegen die Liste „Team IG Metall“ anzutreten. Diese wird dann von Wereschs bisherigem Stellvertreter Harald Buck angeführt, der ihm schon als Vertrauenskörperleiter – also als Spitzenvertreter der IG Metall – gefolgt war. Buck ist ein Spezialist für betriebliche Altersvorsorge mit ähnlich langjähriger Erfahrung im Betriebsrat.

Hoffnung auf faire und respektvolle Wahlen

„Mein großer Wunsch ist, dass die anstehende Wahl fair und respektvoll abläuft“, sagt Weresch. „Der Grundstein für eine erfolgreiche Betriebsratsarbeit ist ein respektvolles Miteinander, eine gute Mischung aus Kontinuität und neuen Ideen sowie eine enge Zusammenarbeit mit der IG Metall.“ Für die schwierigen Aufgaben wie den Wandel zur E-Mobilität und die Digitalisierung brauche die Belegschaft einen „starken Betriebsrat, der sich zusammen mit der Gewerkschaft für weiter sichere Arbeitsplätze einsetzt“.

