1 Günther Jauch moderiert seit vielen Jahren „Wer wird Millionär?“. Foto: dpa/Soeren Stache

Panne bei der Osterausgabe von „Wer wird Millionär?“: Zu einer Frage werden die falschen Antwortoptionen eingeblendet. Während die Technik das Problem behebt, scherzt Jauch mit dem Publikum.









In der Oster-Folge von „Wer wird Millionär??“ war der Wurm drin: Am Sonntagabend wurden in der RTL-Show zu einer Frage die falschen Antwortmöglichkeiten eingeblendet. Während sein Team minutenlang versuchte, das Problem zu lösen, überbrückte der Moderator Günther Jauch mit Witzen und persönlichen Anekdoten.

„Das kann nicht stimmen“, sagte Jauch, als er die Antworten zur Frage las. „Leute, könnt ihr mal euer Kölsch-Fass...“, witzelte der 66-Jährige in Richtung seiner Redaktion. „Hatten wir auch noch nie“, ergänzte er. „Das führt dann wieder zu so Schlagzeilen: „Riesen-Panne“, „Riesen-Blamage“ bei „Wer wird Millionär?“.“

Die Frage lautete: „Unter welchem Begriff lassen sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggen und Ravioli zusammenfassen?“ Allerdings lauteten die Antwortmöglichkeiten: „Schlüsselspieler“, „Türstürmer“, „Schlosstorwart“ und „Zylinderverteidiger“.

Die Panne zog sich noch einige Minuten. Zur Überbrückung forderte Jauch den Teilnehmer Luca Demirel auf, „ein bisschen mehr von zu Hause“ zu erzählen. Dieser berichtete, dass er kürzlich zum ersten Mal geblitzt worden sei, und fragte Jauch, wie oft diesem das schon passiert sei. 50 Mal, schätzte Jauch erst - und ruderte dann auf 35 zurück, was immer noch für einige gespielte Entrüstung im Publikum sorgte. „Na ja Entschuldigung, ich bin asbach-uralt“, entgegnete Jauch.