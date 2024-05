Nachdem die 7. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show“ bereits im Februar 2024 ausgestrahlt wurde, kommt dieses Jahr auch noch Staffel 8. Diese Promis sind mit dabei.

Diese Promis sind dieses Jahr bei „Wer stiehlt mir die Show“ dabei

Neben Joko Winterscheidt werden Sängerin und Schauspielerin Nina Chuba, Komiker und Schauspieler Kurt Krömer sowie Podcaster und Moderator Tommi Schmitt mit dabei sein. In jeder Show wird auch wieder ein Wildcarder die Chance haben, die Show zu gewinnen.

Wann kommt die 8. Staffel ins Fernsehen?

Ausgestrahlt werden 6 neue Folgen ab Herbst 2024. Genaue Sendetermine gibt es bisher nicht Die Aufnahmen für die Folgen haben bereits begonnen und enden am 5. Juni 2024.

Wo kann man „Wer stiehlt mir die Show“ schauen?

Alle bisherigen Folgen der letzten 7 Staffeln können Sie jederzeit kostenfrei auf Joyn streamen. Die 8. Staffel wird dann im Herbst auf ProSieben übertragen und gleichzeitig auf Joyn im Livestream ausgestrahlt.

Alle Promis von „Wer stiehlt mir die Show“ im Überblick

Staffel 1: Elyas M’Barek, Palina Rojinski, Thomas Gottschalk

Staffel 2: Bastian Pastewka, Shirin David, Teddy Teclebrhan

Staffel 3: Mark Forster, Anke Engelke, Riccardo Simonetti

Staffel 4: Fahri Yardim, Nilam Farooq, Olli Schulz

Staffel 5: Sido, Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz

Staffel 6: Florian David Fitz, Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer

Staffel 7: Klaas HeuferUmlauf, Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut

Welche Kandidaten haben es bisher geschafft, die Show zu stehlen?

Staffel 1: Thomas Gottschalk und Elyas M’Barek

Staffel 2: Bastian Pastewka und Shirin David

Staffel 3: Mark Forster und Anke Engelke

Staffel 4: Olli Schulz und Nilam Farooq

Staffel 5: Helena Sigal (Wildcarderin), Svenrik Gollmann (Wildcarder) und Sido

Staffel 6: Matthias Schweighöfer und Hazel Brugger

Staffel 7: Klaas HeuferUmlauf und Sarah Connor

Darum geht es in „Wer stiehlt mir die Show“

Das spannende Konzept der Show besteht darin, dass Joko als Moderator gegen prominente Kandidaten und einen Wildcard-Kandidaten (einen nicht-prominenten Teilnehmer) antritt, um seine eigene Show zu verteidigen. In der Show treten die Teilnehmer in verschiedenen Quiz-Runden gegeneinander an und beantworten Fragen aus unterschiedlichen Kategorien. Der Gewinner jeder Episode erhält das Recht, die nächste Episode zu moderieren. Joko kann somit seine eigene Show verlieren, wenn einer der Kandidaten ihn besiegt. Ziel der Show ist es, nicht nur Wissen zu testen, sondern auch die Unterhaltung in den Vordergrund zu stellen.