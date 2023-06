1 Mangel an PCR-Kapazität in den Laboren: In Stuttgart kann davon keine Rede sein. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Das Gesundheitsamt reagiert auf die Verunsicherung in der Bürgerschaft mit einem Appell: Wer den Anspruch auf einen PCR-Test hat, solle diesen auch wahrnehmen. Die Testkapazität sei in Stuttgart weiter vorhanden.









Stuttgart - In der Landeshauptstadt sind die Kapazitäten für PCR-Tests weiter hoch. Aktuell könnten täglich mehr als 12 000 solcher Tests in den beauftragten Zentren gemacht werden, erklärt das Gesundheitsamt, Tests in Arztpraxen und Kliniken nicht mitgerechnet. Angesichts der „weiter rasant steigenden Infektionszahlen“ bittet Amtsleiter Stefan Ehehalt die Bevölkerung deshalb, „einen PCR-Test durchführen zu lassen, wenn ein Anspruch besteht“.