Bei blauem Himmel und milden Frühlingstemperaturen zog es viele Stuttgarter am Wochenende ins Freie. Auch die PS-Protzerszene paradierte am Samstagabend wieder auf der Theo. Die Polizei kontrollierte die Einhaltung der Coronaregeln.









Stuttgart - Ein Kommen und Gehen! Der „Cannstatter Eingang“, der an der Ecke Stresemannstraße in den Höhenpark Killesberg führt, wird gut frequentiert. „Wir sind oft gemeinsam unterwegs, seit vielen Jahren“, erklärt eine der vier Seniorinnen, die dort am frühen Samstagnachmittag schwungvoll die Treppen zum Park erklimmen. Ihre Freundinnen ergänzen: „Das gute Wetter muss man ausnutzen!“ Und: „Vergangenes Wochenende auf dem Rotenberg konnte man den Menschen kaum ausweichen. Hier ist auch viel los, aber man kann sich verteilen.“ Dass in diesen Zeiten die Menschen die Natur entdeckten, sei gut, so das Quartett einig, man müsse aber Abstand halten.