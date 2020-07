9 Die A8 in Richtung Karlsruhe ist derzeit voll gesperrt. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 Richtung Karlsruhe hat es auf Höhe der Anschlussstelle Wendlingen am Neckar einen Unfall mit mindestens drei Lkw gegeben. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt.

Wendlingen - Auf der A8 ist es zu einem Verkehrsunfall mit mindestens drei beteiligten Lkw und zwei Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) in Fahrtrichtung Karlsruhe. Es wurden umgehend auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr angefordert.

Laut Polizei sind alle drei Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe gesperrt und derzeit ein Stau von sechs Kilometern vorhanden (Stand 13 Uhr). Der Verkehr wird über die Anschlussstelle umgeleitet.

Da einer der Lkw Getreide geladen hatte, das sich über die Fahrbahn verteilt hat, wurde außerdem die Autobahnmeisterei angefordert. Laut ersten Informationen gab es mindestens zwei Verletzte. Nähere Informationen zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst noch nicht nennen. Nur so viel: Auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren angefordert worden.