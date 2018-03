Welzheim im Rems-Murr-Kreis 16-Jährige wird im Bus sexuell belästigt

Von red/aks 29. März 2018 - 15:11 Uhr

In Welzheim angekommen, lief der Mann in Richtung Finkenstraße davon. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand

Eine Jugendliche wird auf der Busfahrt von Schorndorf nach Welzheim von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Er setzte sich neben die 16-Jährige und fasste ihr ans Knie.

Stuttgart - Eine 16-Jährige wurde am Mittwochabend im Bus von Schorndorf nach Welzheim (Rems-Murr-Kreis) von einem Unbekannten belästigt.

Wie die Polizei mitteilte, saß der etwa 40 Jahre alte Mann auf der Busfahrt gegen 22.30 Uhr neben der Jugendlichen, sprach sie an und streichelte ihr über das Knie. In Welzheim angekommen, lief der Mann in Richtung Finkenstraße davon.

Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, hatte graue Haare und trug eine orangefarbene Brille. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.