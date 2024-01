Weltweihnachtscircus in Stuttgart: Spannung und Spaß für eine friedliche Welt

11 Henry Ayala als Clown mit einem Gast aus dem Publikum in der Manege. Beide haben viel Spaß. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Er weckt im Publikum vielerlei Emotionen – der Artist Henry Ayala, auch bekannt als „Prince of Clowns“, sorgt im Weltweihnachtscircus für Spaß und Nervenkitzel. Und er ist dankbar, dass das Publikum hier eine friedliche Welt erleben kann.











Link kopiert



In der Manege begeistert er mit seiner Igelfrisur und seinem spitzbübischen Lächeln, scheinbar mühelos lotst er Besucher schnell mal in die Zirkusarena, um mit ihnen ein oder zwei Späße zu machen: Doch wer Henry Ayala abseits der Aufführung begegnet, trifft einen offenen und tiefgründigen Menschen. Schnell wird klar, dass er Spannung und Spaß nicht nur in der Manege zusammenbringt – beides bestimmt auch sein Leben. „Artist zu sein ist für mich kein Beruf, sondern das Leben“, sagt er. Henry Ayala ist 44 Jahre alt und vertritt eine Zirkusfamilie in sechster Generation. Er ist in Venezuela geboren, mit der Familie im Alter von acht Jahren nach England gezogen und seitdem in Europa und auf der ganzen Welt unterwegs. Seine Eltern waren Hochseilartisten, der Rest der Familie trat als Clowns auf.