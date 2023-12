Weltweihnachtscircus in Stuttgart: „Mister Danger“ – der Chef des doppelten Todesrads

Weltweihnachtscircus in Stuttgart

5 Salti auf dem doppelten Todesrad – Spannung pur im Weltweihnachtscircus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Er wollte etwas schaffen, was das Publikum beeindruckt. Mustafa Danguir gelingt das im Weltweihnachtscircus in Stuttgart mit seiner atemberaubenden Todesrad-Konstruktion, die Artistik und Nervenkitzel vereint – und mitunter die Schwerkraft zu überlisten scheint.











Es sind acht Artisten, die im Weltweihnachtscircus als Mustafa-Danger-Gruppe auftreten und auf dem sogenannten doppelten Todesrädern ihre gefährliche Artistik zeigen: Sprünge und Salti auf dem zehn Meter hohen und eine Tonne schweren Metallbau, dessen metallene Reifen nur wenige Zentimeter über dem Boden streifen und in denen sich die Artisten ohne zusätzliche Sicherung bewegen. Vier Stunden hat es gebraucht, um das artistische Gerät, das aussieht wie jeweils vier zusammengeschweißte Hamsterräder, im Weltweihnachtscircus aufzubauen. In Deutschland ist es in dieser Form erstmals zu sehen.