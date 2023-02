Weltkriegsbombe in Stuttgart entdeckt

Die Weltkriegsbombe im Feuerbacher Tal wurde entschärft.

Nachdem vor einigen Tagen eine Weltkriegsbombe im Feuerbacher Tal entdeckt worden ist, rückten am Samstag die Spezialkräfte an. Um 11.20 Uhr war der Spuk vorbei: die Fliegerbombe wurde entschärft.















Ende Januar ist eine Weltkriegsbombe im Feuerbacher Tal entdeckt worden, die Entschärfung war für diesen Samstag geplant – und wurde erfolgreich abgeschlossen.

Vor der Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Bombe räumte die Polizei ab 9 Uhr das Gebiet im Feuerbacher Tal. 170 Einwohner waren betroffen. Bis um 10.15 Uhr war die Evakuierung, für die 80 Polizeibeamte im Einsatz waren, abgeschlossen. Alle Anwohner hatten ihre Häuser, die in dem Sicherheitsbereich mit einem 500 Meter Radius lagen, verlassen. Die meisten von ihnen verbrachten die Zeit beim Einkaufen oder bei Bekannten, wie einige Anwohner am Vormittag berichteten.

Angrenzendes Waldstück mit Drohnen nach Passanten durchsucht

Vier ältere Anwohner wurde vom Deutschen Roten Kreuz zu Verwandten und in Pflegeheime gebracht. Das angrenzende Waldstück wurde mit Drohnen nach Passanten durchsucht – gefunden wurden dabei keine, teilte die Polizei um kurz nach 10 Uhr mit.

Die Notunterkunft in der Feuerwache Botnang nahm keiner der Anwohner in Anspruch. Nach der Entschärfung konnten die Anwohner ab 11.20 Uhr in ihre Häuser zurück. Auch für den Verkehr wurde der Bereich wieder freigegeben.