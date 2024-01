Weltfußballer-Wahl: Lionel Messi gewinnt den Preis erneut

1 Trotz seines Abschieds von der großen Sportbühne ist Lionel Messi überraschend zum Weltfußballer gewählt worden. Foto: dpa/Diego Izquierdo

Verhaltener Applaus in London: Der argentinische Weltmeister Lionel Messi ist trotz seines Abschieds von der großen Sportbühne zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der 36-Jährige wurde am Montagabend im Hammersmith Apollo in Abwesenheit geehrt, er setzte sich überraschend gegen Torgarant Erling Haaland (23) von Triple-Sieger Manchester City sowie Kylian Mbappé (25) von Paris Saint-Germain durch. Messi, der im Sommer zu Inter Miami in die USA zog, durfte seine achte Fifa-Auszeichnung feiern.