Zum Weltfrauentag am 8. März finden in Stuttgart Aktionen und Demonstrationen statt, die auf Gleichberechtigung und die Situation von Frauen weltweit aufmerksam machen wollen. Mit dabei sind beispielsweise Gewerkschaften, Vereine und Parteien.

Demonstration „Aktionsbündnis 8. März“

Am Stuttgarter Marktplatz findet am Weltfrauentag ab 16.30 Uhr eine Demonstration mit Kundgebung statt. Organisatoren sind das „Aktionsbündnis 8. März“, beteiligt sind unter anderem auch die Gewerkschaft Verdi und die DGB-Frauen Stuttgart. Thema der Demonstration soll die Internationale Solidarität von Frauen sein. Laut den Veranstaltern soll auch der „Gender Pay Gap“, sexualisierte Gewalt und die Unterdrückung durch patriarchale Systeme thematisiert werden. Auch Parteien wie die Grünen und die Linke wollen bei der Demonstration mit dabei sein.

Das Motto der Demonstration lautet: „Für eine gleichberechtigte und solidarische Gesellschaft, frei von jeder Form der Diskriminierung und Unterdrückung – hier und weltweit!“

Veranstaltungen der Stadt Stuttgart

Auch die Stadt Stuttgart hat ein breites Programm zum Weltfrauentag. Dieses läuft bereits seit Februar und wird noch bis April gehen. Thematisch reicht das Programm von Aktivistinnen im Iran, über Kunst von und über Frauen bis hin zu Geld und finanzieller Unabhängigkeit. Am 8. März soll im Stuttgarter Rathaus der Film „Die Unbeugsamen“ (2021) gezeigt werden. Er handelt von der Geschichte der Frauen in der Bonner Republik. Im Anschluss soll es eine Diskussion von Stadträtinnen über das Wirken in der Kommunalpolitik geben. Los geht es ab 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal.

Feministisches Theaterstück beim Deutschen Gewerkschaftsbund

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) lädt am 8. März ab 18.30 Uhr ins Willi-Bleicher-Haus in Stuttgart ein. Gezeigt wird unter anderem ein Theaterstück von Edith Koerber. Dieses spielt am Weltfrauentag 2020 und 2040 und zeigt eine Diskussion von Frauen aus drei Generationen. Im Anschluss soll der Vorplatz symbolisch in Clara-Zetkin-Platz umbenannt werden.

Online-Veranstaltung von Verdi und DGB

Auch digitale Veranstaltungen wird es geben. So haben die Verdi Frauen Baden-Württemberg und der DGB Baden-Württemberg ein zweistündiges Programm geplant. Neben Vorträgen zum Thema Weltfrauentag äußern sich beispielsweise eine Rechtsanwältin über die Notwendigkeit feministischer Arbeitskämpfe. Auch zwei iranische Aktivistinnen sollen über die aktuelle Situation im Iran berichten. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und wird über die Videoplattform Youtube übertragen.

Frauenkulturzentrum SARAH zeigt Dokumentation

Das Frauenkulturzentrum SARAH zeigt anlässlich des Weltfrauentages die Dokumentation „Kriegerinnen“, der Kunstaktionen gegen Gewalt gegen Frauen in Kolumbien thematisiert. Los geht es ab 19.30 Uhr im SARAH in der Johannesstraße 13, 70176 Stuttgart.

Online-Seminare für Frauen von der IG Metall

Die IG Metall bietet anlässlich des Weltfrauentags Online-Seminare an. Themen sind beispielsweise „Entgelt erfolgreich verhandeln“ und „Gestärkt und positiv durchs Leben“. Es wird auch ein englischsprachiges Seminar zum Thema Geschlechtergleichberechtigung am Arbeitsplatz angeboten.

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und zeigt nur einige der Veranstaltungen, die zum Weltfrauentag in Stuttgart geplant sind.