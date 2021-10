16 Das 2008 eröffnete Oskar-Frech-Bad in Schorndorf hat fünf Saunen sowie einen Naturschwimmteich. Foto: Gottfried Stoppel

Der Herbst ist da, damit steigt die Lust auf Baden und Saunieren. Die coronabedingten Beschränkungen sind inzwischen überschaubar. Wir haben die Übersicht über die schönsten Thermen und Saunen in der Region Stuttgart – und was wo gilt.















Region Stuttgart - Morgens muss man schon wieder ab und an die Autoscheibe freikratzen. Die Blätter an den Bäumen haben sich bereits bunt gefärbt. Und lange wird man um die dicke Jacke nicht mehr herumkommen. Der Herbst ist da. Das ist einerseits schade, weil die Biergarten-Zeit so langsam zu Ende geht. Andererseits steigt die Lust, mal wieder ein Thermalbad zu besuchen oder sich in der Sauna zu entspannen. Und da hat die Region Stuttgart ein großes Angebot.

Aufgrund des Mineralwasservorkommens gibt es mehrere Mineralbäder in und rund um Stuttgart – etwa in Böblingen. Zudem haben auch die großen Erlebnisbäder wie das Fildorado in Filderstadt oder das F 3 in Fellbach große Sauna- und Wellnesslandschaften. Und dann gibt es da noch die Bäder und Saunen, in denen man in besonders schöner Umgebung entspannen kann – etwa das Merkelsche Bad in Esslingen mit seinem Jugendstilambiente oder das Palais Thermal in Bad Wildbad, in dem man sich an vergangene Zeiten erinnert fühlt.

Aufgüsse sind erlaubt, Verwedeln der heißen Luft nicht

Doch wie ist das mit den coronabedingten Einschränkungen? Laut der aktuellen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg dürfen Thermen und Saunen öffnen, allerdings müssen die Besucher geimpft, genesen oder getestet sein. Auch Aufgüsse sind inzwischen wieder erlaubt – jedoch noch nicht das Verwedeln der heißen Luft. Zudem ist der Betrieb von Dampfbädern, Dampfsaunen und Warmlufträumen sowie „der Betrieb von Anlagen mit Aerosolbildung“ noch untersagt.

