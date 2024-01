Weleda und Wala: Südwest-Firmen protestieren gegen Homöopathie-Pläne

1 Zwei bekannte Hersteller homöopathischer Arzneimittel sind Wala aus Bad Boll und Weleda aus Schwäbisch Gmünd. Foto: imago//Jonas Walzberg

Die schwäbischen Hersteller homöopathischer Heilmittel Weleda und Wala üben Kritik an Lauterbachs Plänen, Homöopathie als Kassenleistung zu streichen. Weleda hat bereits negative Erfahrung mit einem ähnlichen Gesetz aus Frankreich gemacht.











Link kopiert



In Bad Boll im Landkreis Göppingen stellt die Firma Wala die unscheinbaren Zuckerkügelchen namens Globuli noch in eigener Produktion her. Nach dem jüngsten Vorstoß von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der homöopathische Behandlungen als mögliche Leistung der gesetzlichen Krankenkassen streichen lassen will, stellt sich auch das fast 90 Jahre Unternehmen wieder der Frage nach der Bedeutung ihrer Produkte für die Gesellschaft.