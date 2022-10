1 Hier haben wir für Sie zusammengefasst, welche Impfstoffe für die vierte Impfung empfohlen werden. Alles Wichtige zur 4. Impfung im Überblick. Foto: Firn / Shutterstock.com

Mit den steigenden Corona-Zahlen gewinnt auch das Thema Impfen wieder an Bedeutung. Welche Impfstoffe für die vierte Impfung empfohlen werden, erfahren Sie hier.















Seit Mitte September nehmen die Impfungen in Deutschland wieder zu (1). Grund dafür sind vor allem die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe und die neuen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur vierten Impfung.

Welcher Impfstoff bei der 4. Corona-Impfung?

Prinzipiell empfiehlt die STIKO für alle Auffrischungsimpfungen (erster und zweiter Booster) vorzugsweise einen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff (bivalent). Dies gilt sowohl für die BA.1- als auch für die BA. 4/5-adaptierten Impfstoffe. Grund ist, dass diese im Vergleich zu den bisherigen monovalenten (zielt nur auf eine Virusvariante ab) mRNA-Impfstoffen eine verbesserte Antikörperantwort auslösen. Für die vierte Impfung empfiehlt die STIKO aktuell die folgenden Impfstoffe (2):

Comirnaty - BioNTech/Pfizer (nicht angepasst): Für Personen ab 5 Jahren für die vierte Impfung geeignet. Ab 12 Jahren nicht bevorzugt zu verwenden.

Comirnaty - BioNTech/Pfizer (angepasst an BA.1): Für Personen ab 12 Jahren bevorzug für die vierte Impfung geeignet.

Comirnaty - BioNTech/Pfizer (angepasst an BA.4/5): Für Personen ab 12 Jahren bevorzug für die vierte Impfung geeignet.

Spikevax - Moderna (nicht angepasst): Für Personen ab 6 bis 11 Jahren für die vierte Impfung geeignet (bevorzugt wird in dieser Altersgruppe Comirnaty empfohlen). Für Personen ab 30 Jahren geeignet, aber nicht bevorzugt zu verwenden.

Spikevax - Moderna (angepasst an BA.1): Für Personen ab 30 Jahren für die vierte Impfung bevorzugt geeignet.

Weitere Impfstoffarten wie vektorbasierte Impfstoffe (AstraZeneca und Janssen), Proteinimpfstoffe (Novavax) oder Ganzvirusimpfstoffe (Valneva) werden von der STIKO aktuell nicht für Auffrischungsimpfungen empfohlen. Sowohl für den ersten als auch den zweiten Booster.

Für wen ist die vierte Impfung sinnvoll?

Aktuell haben in Deutschland etwa 9 Millionen Menschen die vierte Impfung bereits erhalten. Die STIKO empfiehlt die vierte Impfung allen Personen ab einem Alter von 60 Jahren, Personal und Bewohnern in Einrichtungen der Pflege sowie Personal in medizinischen Einrichtungen. Personen ab 5 Jahren, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf infolge einer Immundefizienz haben, wird der zweite Booster ebenfalls empfohlen. Die wichtigsten Infos, für wen die vierte Impfung wann empfohlen wird, haben wir in diesem Beitrag für Sie zusammengefasst.