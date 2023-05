Schicksal einer Familie in der Region Stuttgart

Sie waren ein eingeschworenes Trio. Nun lebt die geliebte Frau und Mutter in den Herzen von Ehemann und Tochter weiter.

Als Cordula Bentz 2019 starb, mussten ihre damals achtjährige Tochter und ihr Mann das Weiterleben lernen. Wie ihnen ihre Liebe dabei half – und heute noch hilft.









Seit dem Tag, der alles veränderte, gehen die elfjährige Helena und ihr Vater Eberhard Lücke-Bentz morgens nicht mehr ohne das immer gleiche Ritual auseinander. „Ich schaue aus dem Fenster, Helena dreht sich nochmal um, wir winken uns“, erzählt Lücke-Bentz. Noch einmal eine kleine Rückversicherung des Verbundenseins, bevor jeder in seinen Tag startet. In dem Leben, das sie jetzt zu zweit führen und nicht mehr zu dritt. Fast drei Jahre ist es her, dass die damals achtjährige Helena nach Hause kam, ihre Mama im Sessel liegend fand und dachte, sie schliefe.