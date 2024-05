1 Muss für das Tanzfinale passen: Sophia Thiel Foto: RTL / Willi Weber

Weitere Promi-Absage für die große Final-Show: Auch Influencerin Sophia Thiel kann aufgrund einer Erkrankung nicht am heutigen "Let's Dance"-Finale teilnehmen. Zuvor hatten schon Tillman Schulz und Mark Keller ihre Absage erklärt. Einem spannenden Showdown um den Sieg steht dennoch nichts im Weg.











Am Freitagabend steigt in Köln das diesjährige Finale von "Let's Dance" (RTL, 20:15 Uhr, oder bei RTL+). Nach guter Tradition der Erfolgsshow sind am Ende noch einmal alle Promis und Tanzpaare der Staffel mit dabei. In diesem Jahr dünnt sich das Feld der bereits ausgeschiedenen Promis jedoch aus. Auch Fitness-Influencerin Sophia Thiel (29) hat ihre Teilnahme für das große Finale abgesagt.