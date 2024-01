Weißwurstparty im Stanglwirt: Emotionaler Moment: Promis singen Beckenbauer-Hit

1 Arnold Schwarzenegger ist Stammgast: Der gebürtige Österreicher reist gerne aus Amerika zur Weißwurstparty im Stanglwirt an. Foto: IMAGO/GEPA pictures

Von Sylvie Meis bis Bettina Zimmermann: Die Gästeliste der 31. Weißwurstparty im Hotel Stanglwirt war lang. Auch Arnold Schwarzenegger feierte wieder mit. Zum Auftakt gab es eine rührende Erinnerung an den verstorbenen Fußballhelden Franz Beckenbauer.











Bereits zum 31. Mal hat das bei Promis beliebte Bio- und Wellnessresort Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser zu seiner Weißwurstparty geladen - und 2800 hochkarätige Gäste waren gekommen. Bevor Arnold Schwarzenegger (76), der ehemalige US-Außenminister John Kerry (80) und viele andere bekannte Gesichter am Freitagabend ausgelassen feierten, wurde es erstmal berührend.