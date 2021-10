1 Das Genussplätzle hatte 16 Tage lang jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Am letzten Tag gab es das Motto Trachtensonntag. Foto: /Julia Schramm

Nach dem großen Erfolg der Veranstaltung auf dem Kleinen Schlossplatz plant Bärbel Mohrmann von Pro Stuttgart schon die Wiederholung – am liebsten gleich im Advent.















Stuttgart - „Geh‘n mer heut noch aufs Plätzle“: So hieß die Parole genussfreudiger Stuttgarter, seit am 2. September der Kleine Schlossplatz kurzerhand in ein „Genussplätzle“ verwandelt wurde. Eine Enklave des lang vermissten Vergnügens, zugänglich nur mit 3-G-Kontrolle. Auf Anregung von OB Frank Nopper, der dafür 70 000 Euro bereitstellte, um die Bürgerinnen und Bürger ein wenig für den Verzicht auf Sommerfest, Weindorf und Volksfest zu entschädigen und den Schlossplatz wieder in besseres Licht zu rücken.

Weißwurstfrühstück und Dirndl-Modenschau

16 Tage lang, jeweils von Donnerstag bis Sonntag konnten sich die Gäste von sechs Gastronomen, darunter auch die Winzer Johannes B. aus Fellbach und Adrian Beurer aus Stetten, verwöhnen lassen und bei herrlichstem Wetter im Freien feiern. Beim Finale am Sonntag vorzugsweise in Tracht und Dirndl: „Wir haben den letzten Tag zum Trachtensonntag erklärt und dem Ganzen mit einem Herbstfest ein Sahnehäubchen aufgesetzt“, sagt Bärbel Mohrmann, Geschäftsführerin des Veranstalters Pro Stuttgart. Mit einem Weißwurstfrühstück, einer Dirndl-Modenschau, mit dem Clown Falabaris, der die letzten Gäste mit dem Flederwisch hinaus kehrte, und Livemusik von Uli Gutscher and Friends, die den „Day of wine and roses“ feierten.

Die Infrastruktur war ein Problem

Bärbel Mohrmann ist gespannt, wie viele von den vorbereiteten 30 000 Einlass-Bändeln übrig geblieben sind. „Aber es war auf jeden Fall ein großer Erfolg.“ Trotz vieler Schwierigkeiten: „Der Kleine Schlossplatz ist als Festplatz super, besitzt aber gar nicht die Infrastruktur dafür mit Zuleitungen für Strom und Wasser.“ Sie hat es bewerkstelligt und träumt bereits von der Wiederholung: „Am liebsten schon in der Adventszeit. Wär‘ doch schön.“. Auf jeden Fall aber im nächsten Jahr, „vielleicht im Frühsommer“. Dann biete, so ihre Idee, das 60-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Stuttgart und Straßburg die Gelegenheit, die Veranstaltung zum Genussplätzle à l’Alsace mit französischen Spezialitäten zu erklären.