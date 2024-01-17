Was Schneeflocken so einzigartig macht

Ratgeber Winterdienst Wer muss Gehwege vom Schnee befreien?

Schneeräumen ist in Deutschland eine Bürgerpflicht und gesetzlich vorgeschrieben. Wer das Schneeschippen verweigert, muss mit einem Bußgeld rechnen. Auch wann man der weißen Pracht zu Leibe rücken muss, ist genau geregelt. Ein Überblick über das geltende Recht.