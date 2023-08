14 Das Aufhängen des Kirbetraubens Foto: Frank Eppler

Bei den Weintagen in Schorndorf wird Wert auf Qualität im Glas gelegt, und die Besucher probieren sich gerne mit Achtele die Weinkarten rauf und runter. Bei den Weintagen in Winnenden und der Kirbe in Schnait kommen Viertelesschlotzer schon mit weniger Geld auf ihre Kosten.









Wenn der Sommer sich seinem Ende zuneigt, machen im Rems-Murr-Kreis Weinfeste den Menschen den Abschied von Sonne und Wärme etwas leichter. Drei Weinfeste und dazu noch richtig große, gab es am Wochenende: die Weintage in Schorndorf und in Winnenden und in Schnait die traditionsreiche Kirbe. Trotz der Konkurrenz war auf allen Festen viel los, und selbst das eher herbstliche Wetter hielt die Gäste nicht vom Genießen und Feiern ab. Ebenso wenig wie die Preise, die für edle Tropfen im Glas verlangt wurden.