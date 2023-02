1 Die Weinstube Stetter im Bohnenviertel bietet noch die klassische schwäbische Gemütlichkeit. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Wochenende wird in der Weinstube Klösterle in zwei Schichten getrunken und gegessen. „Auf unsere Bratkartoffeln sind die Leute verrückt“, sagt Berthold Hemberger. Damit sie richtig gut werden, müssten bereits am Vortag die Kartoffeln gekocht und geschält werden, erklärt der Wirt des Lokals in Bad Cannstatt. Eigentlich wollte sich der 78-Jährige vor Jahren in den Ruhestand verabschieden. Aber zum Erhalt der Arbeitsplätze und der Weinstube Klösterle hörte er dann doch nicht auf. Denn um die Zukunft dieses schwäbischen Kulturguts macht er sich Sorgen. Einen Nachfolger hat Berthold Hemberger jedoch gefunden. Und andere Stuttgarter Weinstuben können auch nicht über mangelnden Zuspruch klagen.

Wie in einer Besenwirtschaft werden die Tische in der Weinstube Klösterle besetzt und Fremde nebeneinander gesetzt. „Wer seine Ruhe oder Privatsphäre haben will, sollte woanders hingehen“, sagt der Wirt. Nur schwäbische Klassiker stehen auf seiner Speisekarte und 20 verschieden Weine werden offen ausgeschenkt – „als Viertele, nicht 0,2 Liter wie sonst überall“, hat er über die Liste geschrieben. „Badische Weine im Stilglas, alle anderen im Henkel“ steht wie eine unumstößlich Warnung darunter, an alle, die es vielleicht gerne anders hätten. In der Weinstube Klösterle werden die Traditionen gepflegt, schließlich befindet sie sich im 1463 erbauten und zweitältesten Wohnhaus der ganzen Stadt.

Von der Studentenkneipe zum französischen Edel-Restaurant

Dessen Besitzer war ein früherer Stammgast von Berthold Hemberger, und deshalb bot er ihm die Weinstube 1998 an. „Das Klösterle ist das kleinere, leichtere Programm fürs Alter“, dachte er sich und schlug ein. Seine Gastronomiekarriere hatte bereits 1966 begonnen: Für die Studentenkneipe Tangente musste seine Mutter den Pachtvertrag unterschreiben, weil er noch nicht 21 Jahre alt und damit volljährig war. Stuttgarts Boheme wie John Cranko und Max Ackermann verkehrten dort, „es war eine wilde Zeit“, sagt er. Avantgarde war er mit seinem nächsten Projekt im Jahr 1977, dem französischen Restaurant Parc Fermé im Motorpresse-Haus, wo es zehn Jahre lang bis 2 Uhr morgens Schnecken, Froschschenkel und überbackenen Camembert zu essen gab. Nebenbei übernahm er noch das Wirtshaus Zur Alten Schmiede, das er bis 2007 führte.

In der Weinstube Klösterle haben die Kommilitonen von früher eine neue Heimat gefunden. „In der Tangente war eine Mordsparty“, erinnert sich ein Gast, der immer zu seinem Stammtisch kommt. Die Herren sitzen vor Henkelgläsern. Neben Bratkartoffeln und Maultaschen bestellen sie oft saure Nierle und Kutteln. Gemeinsam überlegen sie, wo es in der Stadt ähnlich traditionell zugeht – und kommen auf ein halbes Dutzend Weinstuben. Neueröffnungen fallen ihnen keine ein, dafür ein paar Schließungen. „Es ist ein Glücksfall, dass das Klösterle als schwäbisches Lokal weitergeführt wird“, findet Berthold Hemberger. Ihm kommt es zuweilen vor, als wäre das Konzept der Weinstube am Aussterben.

Was wird aus der schwäbischen Institution der Weinstube?

Tatsächlich sind es dreimal so viele Lokale, wie die Traditionalisten denken, die das Wort Weinstube im Namen tragen. Der Definition von Andreas Scherle entsprechen allerdings viele eher nicht. Denn eine Weinstube „muss eine ordentliche Weinkarte haben“, erklärt der Betreiber vom Weinhaus Stetter im Bohnenviertel. Er kann mit 600 Positionen punkten, davon 40 im offenen Ausschank. Bis zum großen Gewächs sollte das Angebot reichen, fair kalkuliert sollte es sein. Außerdem bestehe in einer Weinstube kein Speisezwang, was sie vom Restaurant unterscheide. Auch wenn das Konzept vom Weinhaus Stetter mehr als 120 Jahre alt ist – nur die Weinstube Zur Kiste ist älter –, sei der Betrieb nie besser gelaufen, berichtet Andreas Scherle. Am Nachmittag kämen die älteren Gäste, am Abend würden sie von einer jüngeren Klientel abgelöst. Das Henkelglas gibt es bei ihm nur auf Nachfrage. „Die Weinstube ist gerade sehr hip“, ist sein Eindruck, obwohl ihre moderne Version mittlerweile in Stuttgart angekommen ist: Mehrere Weinbars haben in jüngster Zeit eröffnet. Seine Gäste zieht neben dem Wein jedoch besonders die klassische schwäbische Küche an.

„Etwas zu verändern würde keinen Sinn ergeben“, sagt Amer Zverotic. Am 1. April übernimmt der 32-Jährige die Weinstube Klösterle von Gerhard Hemberger. „Es wird wie eine Urlaubsvertretung, nur eine langfristige sein“, verspricht er. In das Fachwerkhaus passe kein anderen Konzept, auf die Speisekarte höchstens das ein oder andere vegane Gericht. Da seine Mutter wie die vergangenen 25 Jahren weiterhin in der Küche des Lokals stehen wird, ist die Kontinuität gesichert. Er sei in Cannstatt und mit der schwäbischen Küche aufgewachsen, habe schon als Student in der Gastronomie gearbeitet und schätze den Kontakt mit den Gästen, erst recht, wenn sie zufrieden sind: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung“, sagt der künftige Wirt der Weinstube Klösterle.