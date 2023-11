Weinstadt im Rems-Murr-Kreis: Toter aus der Rems ist identifiziert

1 Der Vermisste wurde Anfang vergangener Woche tot aus der Rems geborgen. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Nach einem Leichenfund in der Rems bei Weinstadt steht das Ergebnis der Obduktion fest. Laut der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen.











Nach dem Fund einer Leiche in der Rems in der vergangenen Woche hat die Polizei am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Identität des Toten feststeht. Demnach handelt es sich um einen Senioren aus Remshalden, der am 12. Oktober als vermisst gemeldet worden war. Der 83-Jährige war zuletzt am Winterbacher Bahnhof gesehen worden, wo er den Heimweg antreten wollte, dort jedoch nie ankam. Die Polizei startete eine Öffentlichkeitsfahndung.