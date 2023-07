1 Es gibt fast nichts auszusetzen an den Trauben des Jahrgangs 2022. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Gesunde Trauben, ordentlicher Ertrag: Drei Weinmacher aus dem Kreis Ludwigsburg berichten über ihre Eindrücke von der zu Ende gehenden Weinlese 2022.









So locker und entspannt ist die Weinlese in der ganzen Gegend offenbar selten gewesen. Man habe in den Weinbergen allerorten nur lachende Gesichter gesehen, bei Lesehelfern, die richtig Spaß hatten, sagen unisono die Verantwortlichen in den Weinbaubetrieben rund um Stuttgart. Und auch das Ergebnis nach einem nicht ganz einfachen Weinjahr stimmt. Berichtet wird von hervorragender Qualität der Trauben, und trotz zwischenzeitlicher Befürchtungen wegen Hitze und Trockenheit stimmt auch die Menge . Nach zwei schwächeren Jahren füllt hier ein zumindest durchschnittlicher Ertrag die Keller etwas auf. Trockenheit und Hitze im Weinberg hätten zwar viel Einsatz gefordert, sagt dazu Roman Glaser, der Präsident des baden-württembergischen Genossenschaftsverbands: „Trotz des heißen Sommers ernten die Wengerter aber sehr gute Qualitäten – und eine ordentliche Menge.“