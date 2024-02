1 Brand in Weinheim (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In einem Erlebnisbad in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Offenbar war ein technischer Defekt der Auslöser für den Brand.











