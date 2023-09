7 Bereit für die Lese: Sandro (links) und Georg Merkle dampfen die Tanks aus. Foto: Werner Kuhnle

Wabernde Wasserdampf-Wolken und mächtiges Getöse: Großes Fässerputzen bei den Wengertern in der Region. Ein Besuch beim Weingut Merkle in Vaihingen (Kreis Ludwigsburg).











Erst plätschert‘s, dann klappert’s, dann scheppert’s. Es brummt und wummert und tut und macht und wird immer lauter. Was für ein Getöse! Und was für ein Dampf! Aus allen Öffnungen des großen Fasses wabert Wasserdampf. In großen und kleinen Wolken quillt er in die Halle. Nicht so, dass man nichts mehr sieht, aber deutlich dunstig wird’s schon. Und heiß. Der Wasserdampf hat gute 90 Grad.