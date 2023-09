Der Wengerter-Stammbaum der Luckerts reicht bis ins Jahr 1611 zurück. Doch erst mit dem Jahrgang 1994 wagte die Familie den Sprung zur Selbstvermarktung und gründete das Weingut Luckert. Mittlerweile hat sich das Haus nicht nur mit Weinen, sondern auch mit Sekt und Obstbränden einen Namen gemacht.

Die Besenwirtschaft im alten Wohnhaus der Eltern von Hartmut Luckert in der Bachstraße wurde im Januar 1995 das erste Mal aufgemacht. Seitdem sitzen die Gäste zweimal im Jahr – im Januar und im November – wie früher im Wohn- und Schlafzimmer der Großeltern. Die Tapeten und Möbel in den Gasträumen seien noch original und könnten viele Geschichten erzählen, sagt der Hausherr. Denn Luckerts Besen genießt in Winnenden und Umgebung einen regelrechten Kultstatus.

Ursprüngliche Gemütlichkeit in der Besenwirtschaft

In Winnenden regiert sie noch, die ursprüngliche Gemütlichkeit der schwäbischen Besenwirtschaft mit authentischem Stubencharakter. Anja und Hartmut Luckert berufen sich auf die Tradition der Besen gemäß einem Erlass von Karl dem Großen, der einst den Weinbauern um das Jahr 800 nach Christus erlaubt haben soll, einen Teil ihres Weines in ihrem Haus auszuschenken. Und so hängt am Hause Luckert traditionsgerecht und unübersehbar zweimal im Jahr der bunt geschmückte Besen draußen und lädt zur fröhlichen Einkehr ein.

Derzeit leiten Hartmut Luckert, Techniker für Weinbau, mit seiner Frau Anja das Weingut Luckert. Sohn Felix bringt seine Ideen seit 2020 mit ins Familienweingut ein. Die Weinberge befinden sich jeweils am Rand des Weinbaugebiets Remstal in Winnenden und Schorndorf. Neben den Weinbergen wird im Winnender Betrieb noch Obstanbau betrieben. „Nicht die Größe unseres Weinguts, sondern die Sortenvielfalt und die Qualität eines jeden Jahrgangs zeichnen unser Weingut aus“, sagt Hartmut Luckert.

Maischegärung und Reife im Holzfass

Eine sorgsame Pflege in den Weingärten sowie eine kompromisslos Ertragsreduktion sorgen für optimale Trauben. Nach der selektiven Handlese erfolgen je nach Rebsorte eine traditionelle Maischegärung und eine Reifung im Holzfass.

Spezialitäten sind unter anderem der Winnender Holzenberg Lemberger, ein Qualitätswein, der zwölf Monate im Eichenfass lagert. Ausgebaut werden Weißweine von trocken über feinherb bis fruchtsüß, Württemberger Rotweine, Weißherbst, Rose- und Schillerwein sowie Sekte und Seccos. Beim Schillerwein handelt es sich um eine württembergische Spezialität, die aus blauen und weißen Trauben gemeinsam abgepresst wird.

Weingut Luckert

Adresse, Telefon, Internet

Weingut Luckert, Bachstraße 2/1, 71364 Winnenden, 07195/910069, weingut-luckert.com

Die Größe des Weinguts

7,5 Hektar und 30 000 Flaschen

Gründungsjahr

1995

ÖPNV-Anschluss

Bahn 500 Meter

Verkostung/Ausschank/Besenwirtschaft

Verkostung und Verkauf Donnerstag 15 bis 18 Uhr und Samstag 8 bis 12.30 Uhr. Besenwirtschaft im November wieder geöffnet.

Termine

City Treff, Weinfest im Hof, Winnender Weintage im August

Günstigster Wein

Schorndorfer Grafenberg Riesling 5,50 Euro

Teuerster Wein

Winnender Holzenberg Pinot Noir 12,50 Euro