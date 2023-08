Schon optisch hat der Kerl alles, was ein Megastar braucht: Dreadlocks wie Bob Marley, Piercing in der Augenbraue, lässiges T-Shirt, tiefsitzende Jeans, die mitunter den Blick auf die Boxershorts freigibt. Wenn er redet, spricht nicht nur der Mund, sondern der ganze Mann. Der Bursche vom Weingut Dautel in Bönnigheim kann begeistern, ist ein sympathischer Verkäufer und perfekter Botschafter seiner Marke.

Und schließlich: Er ist kompetent und megaerfolgreich. Mehr noch: Er hat in diesem Jahr etwas Historisches geschafft. Gleich drei der großen Weinführer des Landes haben ihn ausgezeichnet.

Die Zeitschrift „Vinum“ kürte ihn zum „Winzer des Jahres Württemberg 2023“, das Magazin „Falstaff“ setzte einen drauf und machte den Schwaben republikweit zum „Winzer des Jahres 2023“, Weinpapst Gerhard Eichelmann rief ihn zum „Weingut des Jahres 2023“ aus und rühmte zudem die „Beste Rotweinkollektion des Jahres 2023“. Sein Name: Christian Dautel.

Berührt von den zahlreichen Auszeichnungen

Die Freude im Hause Dautel, das im Moment um einen architektonisch superspannenden Kellerneubau ergänzt wird, ist riesig. „Mit dem einen oder anderen Wein mal national oder international höher bewertet zu werden, ist für uns nichts Außergewöhnliches“, sagt Christian Dautel, „aber Auszeichnungen für die ganze Kollektion von der Basis bis zur Spitze, für die ganze Arbeit unseres Teams sind noch mal was anderes. Dass das jetzt so geballt von mehreren Seiten kommt, berührt uns sehr.“

Auch die Leserinnen und Leser der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten haben bereits einen Basiswein auf den Schild gehoben. Dautels einfache Rotweincuvée Jakob D, bestehend aus Lemberger und Cabernet Sauvignon, gewann 2021 die Württemberger Weinmeisterschaft in der Kategorie Rot unter zehn Euro, und auch damals war der Wengerter tief berührt, „weil es doch noch einmal etwas anderes ist, wenn man von den Kunden, für die der Wein gemacht ist, im einzigen Publikumspreis, den ich kenne, als Sieger geehrt wird“.

Internationale Ausbildung als Fundament

In der 14. Generation machen die Dautels Wein. Besonders markant aber ist die Zeit seit 1978. Da trat Christians Vater Ernst aus just der Weingärtnergenossenschaft aus, die sein Vater, also Christians Opa, einst gegründet hatte.

Später las Ernst Dautel seinen Kollegen und den Landespolitikern mächtig die Leviten, als er als Gastredner im Landtag die Massenproduktion anprangerte. Er gehörte zu den deutschen Pionieren bei trockenen Weinen, beim Barrique-Ausbau und beim Chardonnay. „Damit hat er die Voraussetzungen für die heutige Exzellenz gelegt“, sagt Sohn Christian.

Der Rasta-Mann, Jahrgang 1985, hat wie der Vater in Geisenheim studiert, danach bei ersten Adressen im Burgenland, Burgund und Bordeaux, in Südafrika, Australien und den Vereinigten Staaten gearbeitet und 2013 die Leitung des Familiengutes übernommen, „ohne auf die Expertise und helfende Hand seines Vaters zu verzichten“, wie schon die FAZ vor Jahren in einem Porträt feststellte. Und so ist es bis heute geblieben.

Weingut Dautel

Adresse, Telefon, Internet

Lauerweg 55, 07143 / 870326, 74357 Bönnigheim, www.weingut-dautel.de

Die Größe des Weinguts

17 Hektar, ca. 100 000 Flaschen

Gründungsjahr

Weinbau seit 1510, Erster Jahrgang Ernst Dautel 1978, Betriebsübernahme Christian Dautel 2013

ÖPNV-Anschluss

Bahnhof Kirchheim Neckar, danach mit Bus 574, Haltestation Burgplatz in Bönnigheim, Alternativ Bahnhof Bietigheim Bissingen, danach mit Bus 554, Haltestation Burgplatz in Bönnigheim, von der Haltestation Burgplatz ist das Weingut 9 min zu Fuß entfernt.

Verkostung/Ausschank/Besenwirtschaft

Die Vinothek kann innerhalb unserer Öffnungszeiten (Mo-Fr: 10-12 Uhr und 14-18 Uhr sowie Sa von 10-16 Uhr) besucht werden. Moderierte exklusive Weinproben auf Anfrage.

Termine

WKK Wein Kunst Köstlichkeiten: Anfang Mai findet die Jahrgangspräsentation in Verbindung mit einer wechselnden Kunstausstellung statt. Ende Oktober findet die GG Präsentation auf dem Weingut statt.

Günstigster Wein

Charmeur: Leichtes frisches Sommercuvee, moderater Alkohol, Aromarebsorten Muskateller, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer gebändigt durch Riesling

Teuerster Wein

Chardonnay Niedernberg - Muschelkalkterrassen, 100 Prozent Handarbeit, extreme Steillage mit Terrassen aus Trockenmauern, komplett spontan vergoren, ein Jahr auf der Vollhefe im 300-Liter-Holzfass, danach nochmals 6 Monate Vollhefelager im Edelstahlfass, Abfüllung ohne jegliche Schönung oder Filtration.

In unserer großen Wein-Serie stellen wir alle Weingüter vor, die erfolgreich in das Finale unserer „Württemberger Weinmeisterschaft“ eingezogen sind.